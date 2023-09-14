Одесит «повертав» колишню дівчину за допомогою ножа

В Одесі поліцейські затримали місцевого чоловіка, який спричинив тяжке тілесне ушкодження співмешканцю колишньої дівчини

Зловмисник спричинив співмістянину проникаюче ножове поранення черевної порожнини. Потерпілого госпіталізували до лікарі, а правопорушника затримали у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру.

Подія сталася на вулиці Героїв Крут. Поліцейські встановили, що чоловіки 43-х та 45-ти років раніше неодноразово конфліктували, бо колишня цивільна дружина молодшого за віком одесита пішла від нього, а через деякий час почала жити з іншим. Того вечора, нетверезий зловмисник на ґрунті ревнощів спрямував свій гнів на суперника. Дочекавшись пару у під’їзді будинку, він влаштував сварку, що мала продовження вже на вулиці. В ході конфлікту зловмисник дістав ніж, вдарив ним опонента у живіт і втік.

Жінка відразу зателефонувала до «швидкої». Лікарі доставили потерпілого до медичного закладу та повідомили про подію правоохоронцям. Поліцейські незабаром затримали зловмисника і вилучили ніж, який скерували на експертизу.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські в ході розслідування, слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Підозрюваний затриманий в процесуальному порядку. За клопотанням слідчих суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років», – розповіла старша слідча відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Олена Бурлака.

Одеське районне управління поліції № 1