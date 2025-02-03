Одесит за $8000 обіцяв «допомогти» з оформленням інвалідності

За процесуального керівництва прокурорів Чорноморської окружної прокуратури повідомлено про підозру 57-річному жителю Одеси за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави(ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, користуючись своїми зв’язками серед посадовців міських та обласних клінічних лікарень, запропонував військовозобов’язаному «вирішити питання» щодо отримання медичних документів, необхідних для встановлення групи інвалідності.

Зловмисник запевнив, що може «допомогти» у прискореному оформленні необхідної документації та забезпечити у подальшому отримання пенсійного посвідчення. Вартість такої «послуги» становила 8 тис доларів США.

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання першої частини хабаря – 6500 доларів США.

Встановлюється повне коло учасників, причетних до схеми незаконного заробітку.

Заходи з викриття протиправної діяльності здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури