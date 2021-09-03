В Одессе подростки ограбили 11-летнего мальчика

Среди бела дня 16-летние правонарушители отобрали у ребенка сумку с двумя мобильными телефонами стоимостью около 15 тыс. грн.

В Одессе двое подростков ограбили 11-летнего мальчика.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, о ЧП, которое произошло на улице Космонавтов, сообщила мать потерпевшего.

«Среди белого дня 16-летние правонарушители отобрали у ребенка сумку с двумя мобильными телефонами стоимостью около 15 тыс. грн. Полицейские через несколько дней разыскали парней, которые признались, что продали гаджеты, а деньги потратили на развлечения», — рассказали в главке.

Сейчас устанавливается местонахождение имущества. Действия подростков следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины как грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

За ограбление подросткам грозит от четырех до шести лет заключения. // УНИАН