Одесит запропонував приїжджому допомогу, а натомість пограбував його

Фігуранту повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід. Йому загрожує позбавлення волі.

Подія сталася декілька днів тому в обідній час у Приморському районі Одеси. Помітивши дезорієнтованого літнього чоловіка, який приїхав із Березівщини до обласного центру у справах, зловмисник вдав доброзичливість та бажання показати йому необхідний маршрут. Проте, у слушний момент він вирвав мобільний телефон, який стирчав із кишені дідуся, і кинувся тікати.

Потерпілий зупинив співробітників батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області, які проїжджали повз. Отримавши від чоловіка прикмети та приблизний напрямок втечі зловмисника, спецпризначенці розшукали його в сусідньому кварталі.

Правопорушником виявився 39-річний містянин, який має судимості за майнові злочини та оборудки з наркотиками. Поліцейські вилучили у нього викрадений телефон та повернули його власнику.

Слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України фігуранта і повідомили йому про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Відповідно до ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242240 гривень. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1