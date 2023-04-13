Женщина прятала наркотики в одежде «грудничка», роль которого играл… кот

В російском Нижнем Тагиле задержали женщину, которая прятала наркотики в муляже грудного ребенка. На самом деле там был кот.

Подозрительную «мамочку» заметили полицейские во время прогулки с двумя детьми — дочкой и малышом. Грудничок подозрительно молчал, а иногда даже мурлыкал. Женщину задержали и решили осмотреть, сообщает Baza.

Оказалось, что вместо ребенка в утепленной одежде сидел кот, а еще несколько свертков с наркотиками. Девушка же делала закладки, маскируясь двумя детьми. Всего дома и рядом с котом полицейские нашли 170 граммов запрещенных веществ.