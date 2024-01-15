Одесита, підозрюваного у вбивстві знайомого, взято під варту

Нагадаємо: під час святкування Нового року в момент сварки зловмисник завдав потерпілому проникаюче поранення у груди. Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер, а правопорушник зник. Особа підозрюваного була встановлена та його було оголошено в розшук.

За наявності достатніх доказів, зібраних правоохоронцями, слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині.

Сьогодні, за клопотанням слідчих, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває. Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Одещини