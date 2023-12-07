Одесита судитимуть за пересилку наркотичного засобу до слідчого ізолятора

Зловмисник надіслав приятелеві посилку з пиріжками, начиненими метадоном. За скоєне йому загрожує до 10-ти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Викрили протиправну діяльність правопорушника слідчі Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області й працівниками державної установи «Одеський слідчий ізолятор».

Правоохоронці встановили, що зловмисник, підтримував зв’язок із приятелем, який утримується в СІЗО, й отримав від нього дзвінок із проханням надіслати наркотики. Виконуючи побажання знайомого, одесит купив в кулінарії пиріжки, поклав всередину капсули із метадоном, який придбав у невстановленої особи, і відправив передачу поштою. Коли посилка прибула, її вміст виявили та вилучили працівники установи. Згідно з висновком експерта, випічка містила наркотичний засіб, обіг якого обмежено – метадон.

«Слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси висунули правопорушнику обвинувачення у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту наркотичного засобу та у закінченому замаху на передачу наркотичного засобу у місця позбавлення волі. Ці злочини кваліфікуються за ч. 1 ст. 307 та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Обвинувальній акт скеровано до суду. Правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», – зазначила старша слідча територіального підрозділу поліції Марина Самокиш.

Особа, у якої був придбаний наркотичний засіб, встановлюється. Матеріали відносно неї виділені в окреме кримінальне провадження.

Одеське районне управління поліції № 1