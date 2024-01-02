Одесита викрили у шахрайстві з продажем неіснуючих телефонів

Впродовж тижня раніше судимому за крадіжки та наркозлочини правопорушнику вдалось ошукати 26 містян на загальну суму майже 11 тисяч гривень. Чоловіку повідомили про підозру.

Припинили та задокументували протиправну діяльність одесита співробітники Одеського районного управління поліції № 1. Правоохоронці встановили, що на початку грудня зловмисник на одній із популярних інтернет-платформ розмістив під вигаданим ім’ям оголошення про продаж мобільного телефона вартістю 5,5 тисяч гривень, якого насправді не мав. За тиждень смартфоном зацікавились 26 місцевих жителів. При спілкуванні з потенційними покупцями «продавець» зазначав, що відправить товар поштою після того, як отримає передоплату у розмірі 400-500 гривень. Втім, щойно гроші замовників надходили на банківський рахунок правопорушника, він переставав виходити з ними на зв’язок.

Після невдалих спроб зв’язатися з «продавцем» потерпілі звернулись в поліцію.

«Правоохоронці встановили особу правопорушника та вилучили у нього мобільний телефон і банківську картку, які він використовував у своїй протиправній діяльності. Зібравши достатню кількість доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України та карається штрафом від 51 до 68 тис. гривень або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Слідчі дії тривають», – повідомила старша слідча територіального підрозділу поліції Катерина Боратинська.

Поліцейські вкотре зауважують: щоб не потрапити у подібну ситуацію, не сплачуйте гроші неперевіреним продавцям наперед. Якщо вони відмовляються надсилати товар на умові післяплати, відмовтеся від цієї покупки і пошукайте товар в іншому місці.

Одеське районне управління поліції № 1