У переправленні призовників через кордон підозрюють військовослужбовця Черкаського військкомату

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру військовослужбовцю Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також його спільнику в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, військовослужбовець разом з жителем м. Черкаси налагодили схему незаконного перетину державного кордону військовозобов’язаними чоловіками. Вони вносили дані про них до системи «Шлях» в якості волонтерів, що надає право безперешкодного перетину кордону. За такі «послуги» підозрювані вимагали грошову винагороду у сумі 1500 доларів США за одну особу.

В ході проведення контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували факт незаконного переправлення особи призовного віку через державний кордон України, шляхом протиправного внесення даних до системи «Шлях». Під час чергової передачі коштів їх затримано.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою. Перевіряються факти можливої причетності до цієї діяльності інших військовослужбовців Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ГСУ НП України за оперативного супроводу УСБУ в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора