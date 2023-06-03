у запоріжжі правоохоронці викрили «схему» надання фіктивних медичних послуг

До оборудки причетна лікарка одного з місцевих медзакладів, яка внесла до електронної системи недостовірні дані стосовно 32 пацієнтів, яким фактично не надавались медичні послуги.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими відділу поліції №1 викрили працівників міської лікарні, які налагодили «схему» отримання фінансування з державного бюджету за нібито надані медичні послуги.

Одна з лікарів, отримавши доступ до даних працівників освіти, які проходили щорічний медичний огляд, вносила до електронної системи дані про їх візити та проходження лікування. І хоча вони не зверталися за лікарською допомогою, послуги оплачувалися медзакладу за державною Програмою медичних гарантій.

30 травня фігурантці повідомили про підозру за ч. 1 та 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. За інкримінованою статтею лікарю може загрожувати до 6 років позбавлення волі.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до протиправної діяльності. Процесуальне керівництво здійснює Вознесенівська окружна прокуратура міста Запоріжжя.

Нагадаємо: У Запоріжжі поліцейські викрили голову однієї із місцевих медико-соціальних експертних комісій, яка вимагала хабарі за ухилення від мобілізації

Відділ комунікації поліції Запорізької області