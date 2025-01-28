Одесита затримали за підозрою у вбивстві батька
Зловмисник спричинив потерпілому несумісні з життям ножові поранення. За скоєне йому загрожує до 15-ти років ув’язнення.
На місце події, що сталася кілька днів тому в одному з приватних домоволодінь у Пересипському районі Одеси, поліцію викликав 34-річний фігурант. Він зазначив, що виявив у ліжку закривавленого батька.
Прибувши за адресою заявника, слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 виявила тіло літнього чоловіка з кількома ножовими пораненнями шиї. На місці разом з СОГ працювали криміналісти слідчого управління обласної поліції з мобільною ДНК-лабораторією.
Провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці встановили, що смертельні тілесні ушкодження чоловіку спричинив син.
Фігурант спочатку вводив в оману поліцейських, стверджуючи: не знає, що сталося вдома, але згодом зізнався: під час побутового конфлікту кілька разів вдарив батька у шию ножем.
Попередньо, 64-річний потерпілий помер від геморагічного шоку. Точну причину смерті встановлюватимуть судово-медичні експерти.
З місця злочину правоохоронці вилучили ніж та інші речові докази, які скерували на експертизу, а правопорушника затримали в процесуальному порядку.
За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, тобто умисному вбивстві. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За скоєне чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі.
Слідство триває під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.
Одеське районне управління поліції № 1Tweet