Одесита затримали за підозрою у вбивстві батька

Зловмисник спричинив потерпілому несумісні з життям ножові поранення. За скоєне йому загрожує до 15-ти років ув’язнення.

На місце події, що сталася кілька днів тому в одному з приватних домоволодінь у Пересипському районі Одеси, поліцію викликав 34-річний фігурант. Він зазначив, що виявив у ліжку закривавленого батька.

Прибувши за адресою заявника, слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 виявила тіло літнього чоловіка з кількома ножовими пораненнями шиї. На місці разом з СОГ працювали криміналісти слідчого управління обласної поліції з мобільною ДНК-лабораторією.

Провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці встановили, що смертельні тілесні ушкодження чоловіку спричинив син.

Фігурант спочатку вводив в оману поліцейських, стверджуючи: не знає, що сталося вдома, але згодом зізнався: під час побутового конфлікту кілька разів вдарив батька у шию ножем.

Попередньо, 64-річний потерпілий помер від геморагічного шоку. Точну причину смерті встановлюватимуть судово-медичні експерти.

З місця злочину правоохоронці вилучили ніж та інші речові докази, які скерували на експертизу, а правопорушника затримали в процесуальному порядку.

За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, тобто умисному вбивстві. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1