Повідомлено про підзору жінці, яка за гроші знайомого «лікувала» фейкову хворобу

Зловмисниця вигадала історію про те, що вона онкохвора та потребує значних коштів на терапію. Протягом тривалого часу вона, зловживаючи довірою чоловіка, просила у нього гроші й таким чином заволоділа близько 260 000 гривень, які витратила на власний розсуд. За скоєне порушниці загрожує до трьох років позбавлення волі.

До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що його ошукали. Заявник розповів, що його віддалена знайома звернулась до нього по допомогу, оскільки мала проблеми зі здоров’ям. Зі слів жінки, вона раптово дізналась про онкохворобу, її стан стрімко погіршувався, тому вона просила допомогти їй з коштами на лікування.

Чоловік протягом деякого часу надсилав їй гроші, проте згодом став підозрювати, що жінка його обманює. Правоохоронці у подальшому встановили, що порушницею виявилась 27-річна уродженка Київщини. Остання зізналась поліцейським, що вигадала історію, а отримані кошти, а це близько 260 000 гривень, витратила на власні потреби.

За результатами санкціонованого обшуку в її оселі слідчі вилучили речові докази, які вказують на причетність фігурантки до скоєння злочину. За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури, слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронці вкотре звертаються до громадян з закликом обачніше ставиться до сумнівних пропозицій від малознайомих осіб. У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв – одразу звертайтесь до поліції!

Відділ комунікації поліції Києва