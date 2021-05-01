В Харькове мошенники «обнуляли» банковские счета людей

Выпытывали данные у владельцев банковских карт, после – снимали все деньги. В Харькове пресекли деятельность мошеннического call-центра. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

«Злоумышленники, используя методы социальной инженерии, сначала расспрашивали у людей информацию о банковских картах, а получив доступ к счетам — выводили деньги. Чтобы у людей не возникало подозрений, мошенники разработали целую схему: представлялись сотрудниками банковских учреждений, сообщали о подозрительных транзакциях и даже привлекали к решению проблемы так называемых «полицейских»», — говорится в сообщении правоохранителей.

Организатор call-центра -25-летний харьковчанин, который взял в подельники двух администраторов. Они выкупали базы данных клиентов банков. После давали своим сотрудникам детальную схему выманивания денег у людей.

В частности, операторы сообщали людям, что с их банковской карты осуществляются подозрительные транзакции. Далее граждан переключали на других работников call-центра, которые сообщали «детали о ситуации с банковским счетом». Операторы также уверяли потерпевших, что информация о якобы мошеннических действиях будет передана в полицию.

«После этого другой работник call-центра звонил уже под видом полицейского. Для убеждения потерпевших злоумышленники использовали «sip-телефонию» и подменяли номера на те, что были указаны на официальных сайтах полиции. Псевдополицейский сообщал, что для блокировки мошеннических действий необходимо назвать ему код с SMS. Как только граждане называли код — злоумышленники похищали деньги с банковской карты потерпевшего. Среди обманутых — жители Украины и стран СНГ», — рассказали детали в полиции.

Правоохранители провели массовые обыски. Следователи изъяли около 150 компьютеров и телефонов.

Полицейские устанавливают пострадавших и окончательную сумму нанесенного ущерба.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. // gx.net.ua