Службова недбалість експосадовця коштувала державі понад 2 000 000 гривень збитків

Слідчі повідомили про підозру колишньому заступнику генерального директора по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду міста. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Викрили злочинну діяльність експосадовця слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Вікторія Сушак, прааоохоронці встановили, що у 2020 році за результатами проведення тендерної процедури закупівлі між комунальним підприємством та підрядною організацією був укладений договір про капітальний ремонт і реставрацію гідротехнічної споруди та розчистки струмка:

«По завершенню реставрації та ремонту заступник генерального директора підписав акти приймання виконаних будівельних робіт. Втім, відомості щодо обсягів виконаних робіт не відповідали дійсності. Згідно висновків судової будівельно-технічної та економічної експертиз через завищення вартості виконаних робіт столичному бюджету завдано збитки на понад 2 000 000 гривень».

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 – службова недбалість Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили про підозру екс-посадовцю. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та штраф від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Відділ комунікації поліції Києва