Повідомлено про підозру чоловіку, який погрожував вбивством патрульним поліцейським (відео)

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури №1 повідомлено про підозру чоловіку за фактом погроз щодо працівників правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України).

За інформацією в. о. керівника місцевої прокуратури Катерини Шевцової, у ході досудового розслідування встановлено, що 24 лютого цього року під час патрулювання Шевченківського району міста Харкова двома працівниками Управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції виявлено порушення правил дорожнього руху 26-річним водієм автомобіля «Ford Mondeo» на іноземній реєстрації.

Після складання постанови про адміністративне правопорушення чоловік почав висловлювати незгоду з сумою штрафу — 8,5 тис. грн за порушення митних правил та порвав копію постанови. Виник словесний конфлікт, у ході якого водій став погрожувати вбивством і насильством щодо працівників правоохоронного органу, а також їхніх близьких родичів.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління внутрішньої безпеки в Харківській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та спецпідрозділу «СХІД» патрульної служби поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури