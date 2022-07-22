В Одесі судили листоношу, яка привласнила гроші ветеранів Другої світової

Жінка упродовж 8 місяців забирала надбавки двох ветеранів. Так вона вкрала більше 27 тисяч гривень, у томі числі – одноразову допомогу до Дня перемоги над нацизмом. Найстаршому ветерану – 95 років. За злочин листоноша отримала умовний термін та не має права працювати на деяких посадах. Гроші постраждалим вона повернула. Таке рішення прийняв Київський районний суд.

Про це кореспондент Української Служби Інформації дізнався з судового реєстру.

Жінці усе сходило з рук, поки 95-річний ветеран Другої світової війни не звернувся до соціальної служби зі скаргою, що не отримує надбавки до пенсії. Службове розслідування показало, що листоноша не тільки забирає ці гроші собі, а ще і ображає іншу пенсіонерку.

Надбавки не отримувала і 93-літня ветеран Другої світової. Це були гроші учасників бойових дій, одноразова допомога до Дня перемоги над нацизмом та інші надбавки.

Загальна сума – більше 27 тисяч гривень, із них 18 тисяч мали належити саме тому ветерану, який и звернувся за допомогою. Жінка отримала рік умовного терміну, упродовж цього часу вона не має права працювати на посадах з матеріальною відповідальністю.

Також ще до суду одеситка повернула ветеранам вкрадені гроші. Саме це і помякшуло вирок.