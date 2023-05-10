Конфлікт у хостелі обернувся бійкою та різаниною

У кімнаті хостелу в результаті словесного конфлікту чоловік кухонним ножем заподіяв важке поранення знайомому. Потерпілого доставили до медичного закладу. Порушнику загрожує позбавлення волі до восьми років.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у хостелі на вулиці Дмитрівській між чоловіками виник конфлікт та є поранений. На місце прибув екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Як розповів слідчий Шевченківського управління поліції Анатолій Ільніцький, правоохоронці затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«На місці події ми з’ясували, що між чоловіками виник словесний конфлікт який переріс у бійку. Згодом, один із присутніх схопив кухонного ножа та наніс ним удар у живіт своєму сусіду. Після чого, потерпілого з пораненням живота госпіталізували у лікарню, а порушника доставили до відділку поліції для надання показів. Крім того, з місця скоєння злочину ми вилучили ніж зі слідами крові».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідчі за процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури міста Києва оголосили фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва