Один человек убит, и один ранен в результате стрельбы в поселке в Одесской области

В поселке Лиманское в Одесской области произошла перестрелка, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

«Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в поселке Лиманское Одесской области», — говорится в сообщении.

В результате происшествия один человек ранен и один — убит.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. С правонарушителем проводятся неотложные следственные действия.

Правоохранители отметили, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и лица пострадавших устанавливаются.