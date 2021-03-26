Один человек убит, и один ранен в результате стрельбы в поселке в Одесской области
В поселке Лиманское в Одесской области произошла перестрелка, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.
Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
«Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в поселке Лиманское Одесской области», — говорится в сообщении.
В результате происшествия один человек ранен и один — убит.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. С правонарушителем проводятся неотложные следственные действия.
Правоохранители отметили, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и лица пострадавших устанавливаются.Tweet