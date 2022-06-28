Одному з організаторів катівні «Ізоляція» повідомили ще одну підозру

Головне слідче управління Нацполіції підозрює уродженця Донеччини Василя Євдокимова у державній зраді, тобто в переході на бік ворога в період збройного конфлікту.

За текстом підозри, у 2014 році Євдокимов вступив до підрозділу терористичної організації «ДНР», а саме до так званого «Міністерства державної безпеки». У подальшому його призначено заступником начальника центру спеціальних операцій «МДБ «ДНР», а на початку 2015-го — начальником.

Вважається, що Євдокимов забезпечив функціонування «бази МДБ «ДНР» у місті Донецьку, по вулиці Світлого шляху,3, де незаконно утримувалися цивільні, а також українські військовослужбовці. До полонених застосовувалось насильство.

У підозрі наводиться список із понад 30 людей, які утримувалися на цій “базі” у 2014-2019 роках. У переліку є і журналіст та письменник Станіслав Асєєв, якого звільнили в рамках обміну полоненими в грудні 2019-го. Після цього Асєєв видав книгу «В Ізоляції».

Терористи «ДНР» влаштували тюрму на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів, який останні роки функціонував як мистецька платформа.

За інформацією правоохоронців, Євдокимов залишається у складі «МДБ «ДНР» по цей день.

З лютого 2022 року в Оболонському суді Києва в стадії підготовчого засідання перебуває обвинувальний акт щодо щодо восьми осіб, які вважаються причетними до організації тюрми «Ізоляція». Одним із обвинувачених значиться Євдокимов. Суд розглядатиме справу щодо участі у терористичній організації, незаконного позбавлення волі людини, керівництва злочинною організацією, створення незаконних воєнізованих формувань і порушення законів та звичаїв війни. // Судовий репортер