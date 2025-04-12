Один клік в Інтернеті може коштувати десятки тисяч гривень

Шахраї не втомлюються вигадувати нові сценарії, а довірливі громадяни продовжують втрачати тисячі гривень. “Я просто хотіла купити собаку…” — каже одна з жертв. Інші лише натиснули кнопку та втратили всі заощадження. Правоохоронці Сумщини встановлюють обставини справ.

Плануючи придбати цуценя, мешканка Сум натрапила на оголошення в соціальній мережі. Жінка написала продавцю та домовилась про покупку, співрозмовник попросив передплату за тваринку. Заплативши 18 500 грн, жінка сподівалася отримати домашнього улюбленця, але натомість залишилася і без собаки, і без коштів. “Продавець” зник без сліду.

Інша сумчанка, довірившись псевдопрацівникам банку, передала конфіденційні коди, зловмисникам після чого з її рахунків було списано 40 726 гривень

Житель Охтирського району, намагаючись придбати колеса через сайт оголошень, перерахував 19 000 гривень передплати за товар, та після оплати«продавець» перестав виходити на зв’язок. Заявник зрозумів що став жертвою шахрая.

У Конотопі двоє громадян також потрапили у пастки інтернет-шахраїв. Один з них, ввівши свої банківські дані на фейковому сайті, нібито для отримання завдатку за продаж авто, втратив понад 31 000 гривень. Інша мешканка міста повідомила, що після телефонного дзвінка від нібито банківського працівника натиснула на телефоні комбінацію і з її рахунку зникло 10 049 гривень.

За кожним із фактів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.190 КК України (Шахрайство).

Історії мешканців Сумщини доводять: оступитися може кожен. Тому поліція вкотре нагадує: не передавайте стороннім особам свої персональні дані, особливо — дані банківських карток, коди з SMS та CVV-коди. Будьте пильними!

Відділ комунікації поліції Сумської області