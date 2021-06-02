У Львові лікарку затримали під час одержання хабаря у 8 тисяч доларів

Зловмисницю, лікарку одного з медичних комунальних закладів Львівської обласної ради, викрили слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективи) слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Військової прокуратури Західного регіону.

Як встановили правоохоронці, лікар вимагала в учасника бойових дій неправомірну вигоду у сумі 8 тисяч доларів США за сприяння у наданні йому позитивного висновку МСЕК про визначення 2 групи інвалідності, що передбачає соціальну виплату у розмірі близько 800 тисяч гривень.

1 червня правоохоронці затримали зловмисницю в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання нею неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання їй запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області