Офицера погранслужбы будут судить за взятку в 600 долларов

Как сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры Западного региона, под процессуальным руководством военной прокуратуры Львовского гарнизона в суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника одного из отделений Кинологического учебного центра Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины по факту получения неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 , ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, взятка в размере 600 долларов США предназначалась за несоздание искусственных препятствий младшему сержанту при подготовке к соревнованиям по универсальному бою, а также за содействие в переводе на новое место службы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло Территориальное управление ГБР, расположенное в г. Львове. // «Журналист»