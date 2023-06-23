СБУ викрила ексчиновника Держгеокадастру, який привласнив майже третину земель місцевої громади на Житомирщині

Служба безпеки системно викриває чиновників, які діють на шкоду державним інтересам України і, прикриваючись високими посадами, займаються корупційними схемами.

Так, співробітники спецслужби задокументували колишнього посадовця, який раніше очолював Головне управління Держгеокадастру в одній із областей центральної України. За матеріалами справи, після звільнення він організував незаконний механізм привласнення державних лісових угідь на Житомирщині.

Зловмисник незаконно вивів з комунальної власності майже 2 тис. гектарів землі на загальну суму понад 70 млн грн. Це становить фактично третину земель Барашівської територіальної громади.

Для реалізації «схеми» організатор залучив чотирьох державних реєстраторів і землевпорядників, очільницю місцевого сільгосппідприємства і свого колишнього водія.

Зловмисники незаконно переоформлювали гектари лісових угідь на підконтрольні комерційні структури приватного агросектору.

Для цього вносили недостовірні відомості до державних баз даних та майнових реєстрів.

Під час слідчих дій в адміністративному приміщенні регіонального управління Держгеокадастру та в офісах приватної компанії однієї з фігуранток виявлено документи із доказами незаконної діяльності.

На підставі зібраних доказів організатору оборудки та шести його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, за ініціативи СБУ, арештовано активи агропідприємства, яке фігурує у «схемі». Готуються клопотання про накладення арешту на майно інших учасників злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Житомирській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України