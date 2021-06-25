Кіберфахівці СБУ у Києві викрили чорного нотаріуса, його махінації із житлом завдали мільйонних збитків державі

Кіберфахівці Служби безпеки України задокументували факти незаконної діяльності приватного нотаріуса у Києві. Зловмисник вносив завідомо неправдиві дані в Єдиний та Державний реєстри, реєструючи «віртуальні будинки». Своїми діями він завдав збитки державі на мільйони гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисником виявився приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Він системно займався незаконною реєстрацією прав власності на нерухоме майно і діяв за попередньою змовою із групою осіб.

Фактично він реєстрував «порожні місця» у центрі столиці. При цьому вказував, що на такому місці існує багатоповерховий будинок. Підставні особи, на яких реєстрували нерухомість, продавали вищевказані об’єкти або ж «передавали право» на забудову земельних ділянок, всупереч їх цільового призначення.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах) автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили й інші факти несанкціонованих дій зловмисника в Єдиних та Державних реєстрах, яким буде надано належну правову оцінку.

Операція із викриття злочинної схеми проводилась спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.