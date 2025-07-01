Офіційна позиція МВС України щодо заяв міського голови Дніпра Бориса Філатова про загрозу життю

Міністерство внутрішніх справ України вважає неприпустимим використання чутливих тем, пов’язаних із безпекою громадян, для створення маніпуляцій, провокацій та використання у власних політичних цілях.

Факти залишаються незмінними й перевіреними слідством Національної поліції України та прокурорами в даному кримінальному провадженні:

На момент першого брифінгу щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон (липень 2024 року) імʼя Бориса Філатова не фігурувало в матеріалах кримінального провадження.

Єдина зафіксована на той час активність підозрюваного стосувалася окремих публічних осіб, зокрема згадуваного під час брифінгу народного депутата, на якого була зібрана інформація про місце проживання та членів сімʼї.

Інформація про введення підозрюваним у пошукових системах прізвища Бориса Філатова була встановлена пізніше — уже під час поглибленого аналізу його цифрових слідів під час подальших процесуальних дій.

У результаті всебічного опрацювання отриманої інформації, слідство Національної поліції не виявило жодних ознак підготовки до вчинення злочинів відносно зазначеної особи. Відсутні будь-які матеріали, які б свідчили про реальну загрозу його життю чи здоров’ю.

Наголошуємо: Національна поліція діє виключно у правовому полі й спирається на факти, отримані в межах досудового розслідування.

Закликаємо окремих політиків утриматися від поширення суб’єктивних оцінок, які можуть дезінформувати суспільство і створювати ілюзію «подвійних стандартів», яких насправді не існує. Єдиний стандарт, на який опирається слідство Національної поліції, це Закон.

Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція залишаються відкритими до комунікації, але категорично засуджують спроби тиску на слідство або маніпулювання громадською думкою з використанням безпекових питань.

Основним та єдиним критерієм для наших дій є безпека громадян і дотримання українського законодавства.

МВС України