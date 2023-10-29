«Оформлюючи соцдопомогу», мешканка Миколаєва втратила понад ₴30 тисяч

Гроші з банківських карт потерпілої зникли після того, як вона перейшла за посиланням про нібито виплату грошової допомоги. За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження.

До відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління звернулась 62-річної місцева мешканка з повідомленням про те, що стала жертвою шахраїв.

Зі слів жінки, в одному із месенджерів вона побачила оголошення про можливість отримання грошової допомоги. Жінка перейшла за посиланням, де повідомлялось, що їй нараховані фінансові виплати, а для того, аби отримати їх, жінка вказала свої персональні дані, в тому числі, всі дані банківських карток. Через деякий час із її рахунку було знято більше 30 тисяч гривень.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає позбавлення волі до дванадцяти років.

Правоохоронці вкотре звертаються до громадян, що брати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, потрібно лише з офіційних джерел, не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах та ніколи не повідомляйте дані банківської картки.

Якщо ж ви все-таки стали жертвою зловмисників, негайно телефонуйте 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області