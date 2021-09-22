Оголошено підозру молодику, який вчинив розбійний напад на вінничанина

Застосувавши насильство та ніж, 18-річний зловмисник відібрав у потерпілого гроші та банківські картки. Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання правопорушнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За словами заступника Вінницького районного управління поліції Сергія Химича, злочин стався близько 4 години ранку у Вінниці на вулиці Лермонтова.

Побивши потерпілого, та погрожуючи ножем, зловмисник відібрав у 32-річного вінничанина гаманець та втік. Причетного до вчинення злочину оперативники встановили через кілька годин після отримання повідомлення про злочин за допомогою камер відеоспостереження.

Слідством розслідується кримінальне провадження за ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Такий злочин карається позбавлення волі терміном до 7 років. Зловмисника перевіряють на причетність до інших злочинів.

Відділ комунікації поліції Вінницької області