Оголошено підозру ще одному російському генералу-окупанту за пограбування ЧАЕС

Під прикриттям військових рф представники російської державної корпорації з атомної енергії окупували українську Чорнобильську атомну електростанцію і хотіли нею керувати. Одним з керманичів командування збройних сил рф призначило генерал-майора, заступника начальника військ радіохімімічної безпеки з озброєння та науково-дослідної роботи. Саме він мав контролювати роботу працюючого персоналу на атомній станції й вивчати технічну документацію технологічних об’єктів і обладнання атомної станції, однак зрозумів, що не може опанувати роботу ЧАЕС під час виведення її з експлуатації, в звʼязку з чим його підлеглі просто розграбували її майно.

Працівники «Росатому» вивезли з Чорнобильської АЕС унікальну радіологічну лабораторію, джерела іонізувального випромінювання, майже 700 компʼютерів, 344 службових автомобілі і навіть радіаційні дозиметри. Загальна сума збитків станції становила майже мільярд гривень. Окупанти утримували в заручниках працівників АЕС та військових Національної гвардії України, які її захищали.

Під час розграбування ЧАЕС працівниками «Росатому» також керував генерал-майор російської поліції, заступник генерального директора та дослідницького інституту «ВНІПІпромтєхналогії» з безпеки. У квітні минулого року слідчі Нацполіції оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України.

Для ідентифікації цих двох високопоставлених воєнних злочинців слідчі вивчили більш ніж 700 тисяч відеозаписів з камер відеоспостереження, допитали близько 100 свідків скоєних злочинів та провели більше сотні слідчих експериментів. У результаті кропіткої роботи із залученням співробітників кримінального аналізу поліцейським вдалось встановити понад 100 осіб, серед яких працівники «Росатому», російські журналісти та військовослужбовці, серед них — чотири генерали та три полковники збройних сил російської федерації.

На теперішній час слідчі повідомили про підозру і його спільнику — російському генерал-майору, заступнику начальника військ радіохімімічної безпеки з озброєння та науково-дослідної роботи. За скоєні воєнні злочини (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Національна поліція України