На Івано-Франківщині засуджено офіцера, який побив підлеглого

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За матеріалами ДБР Івано-Франківський міський суд виніс вирок офіцеру, який побив солдата строкової служби. Його засудили до 1,5 року тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

У середині квітня в мережі Інтернет з’явилося відео, на якому офіцер нецензурно лається та завдає тілесних ушкоджень військовослужбовцю.

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До розслідування інциденту відразу приступили працівники ДБР. Як з’ясувало слідство, офіцер застосував силу до підлеглого після того, як солдат зробив йому зауваження за ненормативну лексику.

У травні, після завершення розслідування, обвинувальний акт було скеровано до суду. Суд визнав офіцера винним у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану(ст. 426-1 ч. 5 КК України).

Зважаючи на щире каяття обвинуваченого та те, що він притягується до відповідальності вперше, суд вирішив призначити йому 1,5 року тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

ДБР

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