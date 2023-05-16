Реконструкція Київського зоопарку зі збитками у ₴2 млн. – судитимуть посадовців КП та підрядника

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальні акти відносно заступника директора та начальника відділу КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та керівника підрядної організації, які обвинувачуються у службовій недбалості та заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у 2017 році між Комунальним підприємством та приватним товариством був укладений договір на реконструкцію одного з об’єктів Київського зоопарку, а саме павільйону для утримання та зимового експонування приматів.

По завершенню робіт підрядник вніс неправдиві відомості щодо фактичних обсягів виконаних робіт до офіційних документів, які були підписані, на той час, виконувачем обов’язків керівника комунального підприємств, провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом та директором підрядної організації.

За висновками судової будівельно-технічної та економічної експертиз, через завищення вартості виконаних робіт столичному бюджету завдано збитки на понад 2 млн грн.

Прокурором у провадженні заявлено цивільний позов в інтересах Київської міської ради про стягнення шкоди, заподіяної злочином.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Злочин викрито слідчими Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві за оперативного супроводження Правобережного МРВ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура