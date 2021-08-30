Організація теракту за пособництва генерал-майора СБУ – судитимуть співробітника спецслужб РФ

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно співробітника Департаменту служби контррозвідувальних операцій ФСБ Російської Федерації за фактом організації закінченого замаху на вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України).

За даними слідства, співробітник спецслужб РФ за попередньою змовою з діючим на той момент одним з керівників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, який виконував роль пособника, в період з листопада 2019 року по березень 2020 року організував закінчений замах на вчинення терористичного акту з метою залякування населення.

За завданням куратора з ФСБ генерал-майор СБУ на території України підшуковував осіб для заподіяння насильницької смерті майору ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час бойових дій на Сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.

Нагадаємо, у квітні 2020 року правоохоронці провели багатоетапну спецоперацію із викриття протиправної діяльності вже колишнього співробітника СБУ та зібрали вичерпну доказову базу його співпраці з російськими спецслужбами. Офісом Генерального прокурора у жовтні 2020 року до суду скеровано обвинувальний акт стосовно нього за фактом державної зради, замаху на вчинення терористичного акту та зберігання боєприпасів.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора