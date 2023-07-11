У столиці повідомили про підозру чоловіку, який вчиняв домашнє насильство щодо батька

Неодноразово судимий чоловік систематично погрожував фізичною розправою, принижував та кидався з кулаками на свого родича. За скоєне порушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

В березні місяці поточного року до Деснянського управління поліції із заявою звернувся киянин, 1956 року народження, та повідомив, що його син за місцем спільного проживання по вулиці Сержа Лифаря вчиняє відносно нього домашнє насильство. На місце події оперативно виїхала мобільна група з протидії домашньому насильству, яка задокументувала кримінальне правопорушення.

Як розповів начальник сектору протидії домашньому насильству Деснянського управління поліції Іван Свириденко, фігурант перебував у полі зору поліцейських за вчинення майнових злочинів та нанесення тілесних ушкоджень. Крім цього, чоловік почав систематично вчиняти домашнє насильство відносно свого батька:

«На кривдника складено протоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства та рішеннями Деснянського районного суду м. Києва було визнано винним. Також щодо нього було винесено термінові заборонні приписи та судом направлено на проходження програми для кривдників на строк три місяці. Однак, не зважаючи на проведену профілактичну роботу, його поведінка в сім’ї не змінилася і він продовжував вчиняти домашнє насильство. Тож у подальшому за даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство».

У ході досудового розслідування правоохоронці зібрали достатню кількість доказів та під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили 38-річному фігуранту про підозру. За скоєне раніше судимому киянину загрожує двох років в’язниці.

Відділ комунікації поліції Києва