Оголошено підозру тренеру спортшколи, який допустив смерть 17-річного хлопця на водоймі

Чернігівські поліцейські оголосили про підозру тренеру спортшколи у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило смерть неповнолітнього.

8 травня близько 12-ї до поліції надійшло повідомлення про те, що на озері поблизу вулиці Варзара на очах у свідків потонув хлопець.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Слідчий розслідує провадження за частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки).

Її санкція передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Днями слідчий Чернігівського районного управління поліції за участю прокурора Чернігівської місцевої прокуратури повідомив про підозру тренеру-викладачу з веслування на байдарках і каное місцевої спортивної школи у неналежному виконанні професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що призвело до смерті неповнолітнього.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області