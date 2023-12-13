Оголошено підозри двом мешканцям Чугуївщини, які стали «правоохранителями» під час окупації регіонe

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру двом особам за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, 32-річний мешканець с. Мала Вовча Чугуївського району обрав для себе шлях допомоги російськими загарбникам. Під час окупації він приїхав до м. Вовчанськ, де добровільно обійняв посаду «помічника оперативного чергового чергової частини відділення поліції №3» при окупаційній адміністрації.

Другий підозрюваний — житель с. Шевченкове, що на Чугуївщині. Колаборант також переїхав за «кращим життям» під час захоплення м. Вовчанськ. Він став «оперуповноваженим сектора карного розшуку Вовчанського районного відділу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ».

Обидва колаборанти допомогали ворогу будувати на території Чугуївщини «правооохранительную систему» як у рф.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Досудове розслідування — СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура