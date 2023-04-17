Оголошено про підозру двом колаборанткам, які очолили «держустанови» так званої “лнр”

Йдеться про «територіальні відділення державної установи – республіканського центру зайнятості «луганської народної республіки» в містах Сєвєродонецьк та Рубіжне».

Слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління встановили, що колишня працівниця відділу Сєвєродонецького міського центру зайнятості після тимчасової окупації російською армією Сєвєродонецька залишилася у місті та пішла на співпрацю з ворогом. Фігурантка добровільно обійняла посаду начальника «територіального відділення державної установи – республіканського центру зайнятості луганської народної республіки в м. Сєвєродонецьк».

Її колега – директорка Рубіжненського міського центру зайнятості після тимчасової окупації збройними силами рф міста Рубіжне евакуювалася до м. Одеси, де перебувала деякий час. Маючи можливість продовжити працювати в установах Державного центру зайнятості України, зловмисниця повернулася на тимчасово окуповану територію Луганської області, де очолила «територіальне відділення державної установи – республіканського центру зайнятості луганської народної республіки в м. Рубіжне».

Наразі слідчі зібрали неспростовні докази причетності підозрюваних до вчинення злочину. Обом особам повідомлено про підозру за погодженням з Офісом Генерального прокурора та оперативного супроводу працівників СБУ за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність).

За вчинення вказаного злочину підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Управління комунікації Національної поліції України