Оголошено про підозру двом колаборанткам, які очолили «держустанови» так званої “лнр”

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Йдеться про «територіальні відділення державної установи – республіканського центру зайнятості «луганської народної республіки» в містах Сєвєродонецьк та Рубіжне».

Слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління встановили, що колишня працівниця відділу Сєвєродонецького міського центру зайнятості після тимчасової окупації російською армією Сєвєродонецька залишилася у місті та пішла на співпрацю з ворогом. Фігурантка добровільно обійняла посаду начальника «територіального відділення державної установи – республіканського центру зайнятості луганської народної республіки в м. Сєвєродонецьк».

слідчі нацполіції оголосили про підозру двом колаборанткам, які очолили «державні установи» так званої лнр

Її колега – директорка Рубіжненського міського центру зайнятості після тимчасової окупації збройними силами рф міста Рубіжне евакуювалася до м. Одеси, де перебувала деякий час. Маючи можливість продовжити працювати в установах Державного центру зайнятості України, зловмисниця повернулася на тимчасово окуповану територію Луганської області, де очолила «територіальне відділення державної установи – республіканського центру зайнятості луганської народної республіки в м. Рубіжне».

слідчі нацполіції оголосили про підозру двом колаборанткам, які очолили «державні установи» так званої лнр

Наразі слідчі зібрали неспростовні докази причетності підозрюваних до вчинення злочину. Обом особам повідомлено про підозру за погодженням з Офісом Генерального прокурора та оперативного супроводу працівників СБУ  за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність).

За вчинення вказаного злочину підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Управління комунікації Національної поліції України

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