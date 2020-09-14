Оголошено про підозру іноземцю, який влаштував стрілянину у місті Українка

Працівники Обухівського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосило про підозру 32-річному громадянину Російської Федерації за вчинення хуліганський із застосування зброї. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомлялось раніше, працівники Управління карного розшуку поліції столичної області встановили та затримали основного організатора конфлікту, в результаті якого сталася стрілянина у місті Українка. Саме цей чоловік прибув зі столиці і під час інциденту з травматичної зброї поранив двох жителів міста Українка.

Затримали оперативники зловмисника у місті Київ, де він переховувався від правоохоронців.

Обухівський районний суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав запобіжний захід затриманому чоловіку – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадуємо, що за фактом стрілянини у місті Українка відкрито два кримінальних провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство ) та за ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Київської області