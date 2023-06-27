Оголошено про підозру клірику УПЦ (МП) на Харківщині, який публічно підтримував дії окупантів

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру священнослужителю у виготовленні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, настоятель православного храму Московського патріархату у селі Гоптівка Дергачівської ОТГ підтримував «руський мир». Під час окупації села клірик знімав пропагандистські ролики для подальшого розповсюдження на російських медіаресурсах.

В одному з відео священник та російський військовий тримають у руках стяг з написом «РУСЬ ТРИЕДИНАЯ». Вони на камеру дякують каналу «Русский дом» за безпілотник для 49-ої бригади.

В іншому відео, де показово проходить розвантаження російської гумдопомоги, настоятесь благословляє росгвардію та від свого імені додає, що люди «будут помнить ваши добрые дела».

Нині клірик перебуває на території рф. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура