Оголошено про підозру колишньому військовому, який перейшов на бік ворога

Фігурант спільно з іншими російськими військовими вчиняв злочини проти жителів Київщини. Підозрюваний був серед тих, хто затримав, погрожував вбивством двом братам. Молодшому на той момент було 17 років. Окупанти вивезли братів до республіки білорусь.

Встановили особу підозрюваного співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції та Управління міграційної поліції ГУНП в Київській області, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Поліцейські встановили, що у 2014 році під час окупації АР Крим старший матрос Військово-морських сил Збройних Сил України перейшов на бік ворога та вступив на військову службу до лав збройних сил російської федерації. Під час широкомасштабного вторгнення фігурант спільно з військовими формуваннями рф перетнув державний кордон України та брав безпосередню участь у збройній агресії на території Київської області.

У березні фігурант разом із трьома російськими військовими в одному із сіл затримали двох братів, 29 та 17 років. Окупанти, погрожуючи вбивством та нанесенням тілесних ушкоджень, сприяли їх переміщенню до республіки білорусь. Там неповнолітнього утримували у дитячому будинку, а другого брата відправили до росії. Молодшого вдалося повернути завдяки міжнародній організації та небайдужим громадянам.

1 грудня 35-річному фігуранту слідчі оголосили про підозру за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада), ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від дванадцяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває.

Національна поліція України