Оголошено про підозру рецидивістці, яка ошукала 78-річну пенсіонерку за схемою «ваш родич у біді»

Зловмисницею виявилась 25-річна гастролерка із Кривого Рогу, яка і раніше мала проблеми з законом та неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності. Затримали її у м. Рівне. Наразі перевіряється причетність підозрюваної до вчинення аналогічних злочинів у інших регіонах.

14 жовтня близько 12:30 години до 78-річної пенсіонерки із Старокостянтинова зателефонувала невідома особа й повідомила, що її донька перебуває в реанімації і негайно потрібні гроші на її лікування. До старенької додому приїхала нібито, медсестра, аби передати гроші. Тож потерпіла віддала незнайомій жінці усі заощадження: 1500 доларів США, 2100 євро та 60 000 гривень. Та згодом потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, і звернулась за допомогою до поліції.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисниці. Нею виявилась 25-річна жителька Кривого Рогу, яка і раніше притягувалась до кримінальної відповідальності. Правоохоронці Рівненщини виявили підозрювану на автовокзалі в обласному центрі і негайно зв’язалися з хмельницькими колегами.

Слідчі відділу поліції № 1 (м. Старокостянтинів) за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили правопорушниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваній може загрожувати до 3 років позбавлення волі. Ухвалою суду їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що впродовж цього місяця поліцейські Старокостянтинова встановили вже трьох шахраїв, які діяли за схемою «ваш родич у біді». Раніше правоохоронці затримали «гастролерів» із Одеси та Житомирської області.

Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області