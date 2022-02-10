В Днепре мужчина палкой забил до смерти сожительницу тестя

В Криничанском районе Днепропетровской области мужчина избил до смерти палкой сожительницу своего тестя, после чего скрылся с места преступления. Нападавшего задержали в Днепре.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

61-летний житель села Украинское утром 9 февраля обнаружил во дворе своего дома труп 47-летней сожительницы. На голове погибшей женщины были многочисленные повреждения. Мужчина сразу сообщил об этом в полицию. Правоохранители оперативно установили, что к убийству причастен 30-летний зять мужчины, который живет в Новомосковске, и задержали его.

Как выяснилось, вечером 8 февраля у зятя возник конфликт с сожительницей тестя. В ходе ссоры мужчина схватил палку и несколько раз ударил женщину по голове. После расправы он скрылся с места преступления, а женщина умерла от полученных травм.