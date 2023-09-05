Оголошено про підозру ще одному фігуранту справи про розкрадання коштів на будівництві столичного Подільського мосту

Заступника директора комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва» підозрюють у службовій недбалості, через те, що він допустив закупівлю будівельного матеріалу за завищеними цінами. Сума збитків сягає близько 6,5 мільйонів гривень.

В рамках відкритого кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, слідчі Подільського управління поліції за оперативного супроводження співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції викрили ще одного посадовця, службова недбалість якого призвела до розтрати бюджетних коштів на будівництві Подільського мостового переходу.

Слідством встановлено, що в червні цього року заступник директора комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва» отримав від підрядної та субпідрядної організації акти прийому виконаних будівельних робіт по влаштуванню земельного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова.

Втім, підозрюваний через несумлінне виконання своїх службових обов’язків, не перевіривши кон’юнктуру ринку на будівельний матеріал, підписав зазначені акти із необґрунтованим завищенням ціни на річковий пісок. Внаслідок дій останнього будівництво стало «дорожчим» на 6,5 мільйонів гривень.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі оголосили порушнику про підозру у вчиненні злочину. Досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені триває. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва