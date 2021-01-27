Оголошено про підозру землевпорядниці сільради, яка завдала збитків державі майже на ₴400 тис.
26 січня слідчі Могилів-Подільського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки, землевпорядниці однієї з сільських рад.
Не маючи повноважень та законних підстав, жінка сприяла передачі у приватну власність понад 11 га земельної ділянки, яка знаходиться поза межами села та належить державі.
Своїми діями 27-річна службова особа завдала збитків державі в розмірі майже 400 тисяч гривень.
Правопорушниці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість), за що передбачено позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Відділ комунікації поліції у Вінницькій областіTweet