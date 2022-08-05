Охочого до грошей службовця затримано «на гарячому»

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури слідчими слідчого управління ГУНП в Черкаській області у взаємодії із співробітниками Управління СБУ в Черкаській області 02.08.2022 затримано виконувача обов’язків директора одного з комунальних підприємств Черкаської міської ради за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа вимагала від мешканця м. Черкаси неправомірну вигоду у вигляді щотижневої сплати в розмірі 70% від отриманого прибутку за безперешкодне ведення бізнесу з надання розважальних послуг (атракціонів) на території парків м. Черкаси.

Під час отримання неправомірної вигоди в сумі понад 77 тисяч гривень вказану особу затримано «на гарячому».

На підставі зібраних доказів вказаній особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди), обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Соснівським районних судом у задоволенні клопотання Черкаської окружної прокуратури про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 1 млн грн відмовлено та обрано останньому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Наразі Черкаською окружною прокуратурою готується апеляційна скарга на вказане рішення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури