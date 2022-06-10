Охтирські поліцейські викрили чоловіка у зберіганні гранати

В ході проведення невідкладного обшуку у автомобілі зловмисника вилучено вибуховий пристрій та запал до нього.

Під час виконання службових обов’язків оперуповноважені Охтирського районного відділу поліції отримали інформацію про те, що 37-річний мешканець міста зберігає у своєму автомобілі вибуховий пристрій.

У ході проведення перевірки за даним фактом слідчими було проведено невідкладний обшук автомобіля та вилучено предмет ззовні схожий на гранату «РГД-5» та предмет схожий на запал до неї. Вилучені речові докази направлено для проведення експертного дослідження.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області