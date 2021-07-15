Олигарх-экс-нардеп Жеваго объявлен в международный розыск

Его обвиняют в растрате 113 миллионов долларов.

Известного украинского бизнесмена Константина Жеваго Интерпол по запросу ГБР объявил в международный розыск.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований.

«По запросу ГБР Интерпол объявил народного депутата Верховной Рады Украины III-VIII созывов в международный розыск», — говорится в сообщении.

Как указывают в ГБР, 27 сентября 2019 екс-нардепу было сообщено о подозрении — в бюро заявляют, что он, как бывший владелец АО «Банк «Финансы и Кредит», организовал растрату 113 млн долларов США этого финучреждения.

«Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов США с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным», — уточняют в ведомстве.

Напомним, в 2018 году Фонд гарантирования вкладов сообщал, что из банка Жеваго незадолго до его банкротства были незаконно выведены почти 5 млрд гривен.

На следующий год экс-нардепа ГБР объявило в розыск по делу о растрате 2,5 млрд гривен. Также его подозревают в декларировании недостоверной информации.

В конце 2019-го года Нацбанк начал принудительное взыскание с олигарха 1,5 миллиарда гривен в счет погашения задолженности по кредитам рефинансирования в пользу Национального банка Украины, а в середине 2020-го года суд разрешил арестовать бизнесмена.

Это произошло после того, как Жеваго проиграл НБУ дело в Верховном суде, где было оставлено без изменений решение о взыскании средств с бывшего владельца «Финансы и Кредит».

Сам политик и бизнесмен обвинения отвергал, утверждая, что махинации без его ведома проводили тогдашние менеджеры банка. В то же время на допросы в ГБР он не появлялся и сейчас находится за пределами Украины. // УНИАН