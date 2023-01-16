На Львівщині затримали охоронця, підозрюваного у вбивстві колеги

Як встановили співробітники Самбірського районного відділу поліції, конфлікт між чоловіками виник під час розпивання сприртного. Зловмисник спочатку завдав товаришу удару ножем, а потім – задушив електричним кабелем.

Повідомлення про тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті, виявлене у гуртожитку, розташованому в одному з сіл Самбірського району, надійшло у поліцію 14 січня о 17.40.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб Самбірського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 26-річний мешканець одного з сіл Стрийського району, який працював охоронцем техніки одного з сільськогосподарських підприємств.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що до скоєння вбивства причетний співробітник загиблого, охоронець цього ж підприємства, також житель Стрийщини віком 51 рік.

В обідній час, коли чоловіки розпивали спиртне, між ними виник конфлікт, під час якого старший спочатку завдав молодшому удару ножем, а потім – задушив електричним кабелем.

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області