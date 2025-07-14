Розкрито вбивство ув’язненого двома співкамерниками у Вінницькому СІЗО

Двом ув’язненим слідчого ізолятора державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№1)» повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, підозрювані з мотиву неприязних стосунків, скориставшись відсутністю належного нагляду з боку працівників установи, побили співкамерника, який внаслідок отриманих тілесних ушкоджень помер.

За результатами проведення першочергових слідчих дій ув’язнені зізналися у скоєному злочині.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Крім того, прокурорами Вінницької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службовими особами установи виконання покарань своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило смерть ув’язненого (ч. 3 ст. 367 КК України).

Проведення досудового розслідування доручено слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м.Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури