Оперативники поліції повернули додому дівчину, яка зімітувала своє викрадення

На Полтавщині до Миргородського районного відділу поліції 4 грудня, близько 21:45, надійшла інформація від 39-річної жительки Великосорочинської територіальної громади про зникнення її 18-річної доньки.

Жінка повідомила, що цього дня, близько 16-ї години, донька пішла до сільського магазину, але додому не повернулася. А через годину після зникнення до заявниці та родичів з використанням приватних додатків соціальної мережі почали надходити голосові повідомлення з інформацією про нібито викрадення дівчини та вимогами негайно перерахувати певну суму грошей на вказаний «викрадачами» банківський рахунок.

Отримавши інформацію від матері, поліція Полтавщини негайно приступила до пошуків зниклої дівчини. За дорученням керівництва ГУНП області до пошукової роботи приступили не лише оперативні підрозділи Миргорода, а й найдосвідченіші працівники карного розшуку обласного Главку, кіберполіція Полтавщини та інші служби. Також, для встановлення місця перебування дівчини, поліцейські передали орієнтування оперативним підрозділам сусідніх областей і невдовзі отримали позитивний результат.

Близько 1-ї години ночі, 5 грудня, надійшла інформація від колег із Харківщини, що зниклу дівчину знайшли на автошляху «Харків-Щербаківка» (Дергачівський район), на міжнародному автомобільному пропуску «Гоптівка». Дівчина намагалася перетнути державний кордон України з Росією.

Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, повідомив: «Під час спілкування з поліцейськими 18-річна мешканка Полтавщини пояснила, що мала намір таємно перетнути державний кордон і виїхати до міста Ставропіль (Росія), бо там на неї начебто чекав 16-річний хлопець, з яким вона познайомилася через соціальну мережу Інтернет. Також дівчина пояснила, що історію з викраденням і вимаганням грошей вигадала сама, бо знала, що батьки не схвалюють такі відносини з невідомим хлопцем. Та й грошей для переїзду в сусідню країну в неї не було».

На часі втікачка перебуває в колі рідних. Її життю нічого не загрожує. Поліція вивчає обставини та мотиви вчинку дівчини та проводить превентивні заходи з родиною.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Миргородського райвідділу поліції)