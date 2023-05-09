Сподіваючись отримати швидкий кредит, жителька Борщова потрапила у шахрайську пастку та втратила понад 23 тисячі гривень

Повідомлення про шахрайство надійшло до співробітників Борщівського відділення поліції від жительки громади. У неї невідома особа видурила понад 23 тисячі гривень, обіцяючи оформити швидкий кредит.



Як з’ясувалося, жінка через оголошення знайшла фірму, яка надає послуги кредитування. Зв’язалася телефоном з представником даної установи. Він запевнив, що вона зможе отримати онлайн кредит готівкою у сумі 80 тисяч гривень. Але для цього потрібно оформити страховку, перерахувавши на рахунок кредитної «фірми» гроші. Жінка повірила і перекинула понад 23 тисячі гривень. Проте кредиту вона не отримала і гроші за страховку їй не повернули.

За даним фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи афериста та притягнення його до кримінальної відповідальності.

Поліцейські звертаються до краян не довіряти незнайомцям та не вестися на сумнівні пропозиції, а тим паче, коли мова йде про гроші. Оформляйте кредити лише у офіційних фінансових установах. Не скидайте гроші на невідомі вам рахунки.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області