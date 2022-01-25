Оперативники затримали чоловіка, який вбив жінку в Житомирі

До поліції в Житомирській області звернувся чоловік, який заявив, що виявив тіло матері без ознак життя, а також з численними тілесними ушкодженнями.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники управління карного розшуку із залученням інших оперативних служб ГУНП в Житомирській області крок за кроком відновили обставини доленосного дня та затримали чоловіка з кавказького регіону, причетного до скоєння особливо тяжкого злочину.

Як виявилось, потерпіла проживала близько пів року зі співмешканцем, познайомились вони в соціальній мережі, чоловік чомусь приставився їй вигаданими даними. Конфлікт між ними виник на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, в ході якого душогубець завдав померлій шість ударів ножем по різним частинам тіла. Забрав її мобільний телефон й з місця злочину втік.

Затримали негідника в одному із готелів міста Одеса, а також вилучили мобільний телефон вбитої.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства з обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Департамент карного розшуку